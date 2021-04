Ein Winterdienst-Fahrzeug auf einer verschneiten Straße in Neuhaus am Rennweg am Montag.

Ein Winterdienst-Fahrzeug auf einer verschneiten Straße in Neuhaus am Rennweg am Montag. Bildrechte: MDR/NEWS5/Merzbach

Im Thüringer Wald gab es sogar "richtig" Neuschnee: Der Deutsche Wetterdienst meldet für die Schmücke und die Wetterstation in Neuhaus am Rennweg fast zehn Zentimeter Schnee. Bis Mittwoch sollen laut Wetterdienst im Thüringer Wald noch einige Zentimeter Schnee dazukommen.

Auf der B88 bei Porstendorf im Saale-Holzland-Kreis ist am Dienstagmorgen ein Bus ohne Fahrgäste von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei war der Busfahrer auf schneeglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve von der Straße gerutscht. Er blieb unverletzt. Auf der B88 kommt es zu Verkehrsbehinderungen, bis der Bus geborgen ist.

Von den Autobahnen durch Thüringen meldete die Polizei am Dienstagmorgen Behinderungen auf mehreren Streckenabschnitten. Auf der A4 staut sich der Verkehr in Richtung Westen zwischen der Landesgrenze zu Sachsen und Ronneburg auf 30 Kilometern. In der Gegenrichtung geht es wegen mehrerer Unfälle zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und Rüdersdorf auf mehreren Kilometern nur schleppend voran. Auf der A9 gibt es mehrere Kilometer Stau, weil sich zwischen Naumburg in Sachsen-Anhalt und Eisenberg in Thüringen mehrere Lastwagen quergestellt haben.