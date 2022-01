Nach starken Schneefällen in Thüringen können sich Wintersportler in den Höhenlagen des Thüringer Waldes auf gute Bedingungen freuen. Wie eine Sprecherin des Regionalverbundes Thüringer Wald sagte, lagen am Samstag bis zu 35 Zentimeter Schnee. Das Netz an Langlaufstrecken ist wieder auf fast 100 Kilometer gewachsen.

Insgesamt elf Rodelhänge wurden präpariert. Auch die Snowtubing-Anlage in Siegmundsburg im Kreis Sonneberg lädt zum Rodelspaß ein. In Steinach (Kreis Sonneberg), Heubach (Kreis Hildburghausen), Schmiedefeld am Rennsteig (Suhl) und in Oberhof (Kreis Schmalkalden-Meiningen) laufen die Skilifte.

Die Skilifte in Thüringen laufen - zum Beispiel in Schiedefeld am Rennsteig. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich