In Thüringen ist es am Montagmorgen schneebedingt zu Behinderungen im Berufsverkehr gekommen. Tief "Odette" erreichte den Freistaat. Vor allem in Nordthüringen gab es am Morgen viele Staus. So bildeten sich laut Polizei auf der B281 zwischen Ilfeld im Kreis Nordhausen und Hasselfelde im Harz Staus wegen Schneeglätte und liegen gebliebener Lkw.