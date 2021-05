Wegen der Sturmwarnung war die Bundesgartenschau (Buga) am Morgen geschlossen worden. Betroffen waren alle Buga-Gelände in Erfurt sowie alle Außenstandorte. Eine Sprecherin sagte, ungenutzte Tageskarten könnten an jedem beliebigen anderen Tag eingesetzt werden. Am Mittwoch sollen die Areale wieder regulär öffnen.

Auch der Thüringer Zoopark und die Friedhöfe in Erfurt blieben am Dienstag aufgrund des Wetters geschlossen.

In Eisenach und in Leutenberg (Saalfeld-Rudolstadt) hat "Eugen" am Dienstag Bäume umgestürzt und Straßen blockiert. Bei Kranichfeld wurde ein geparktes Auto durch einen umgestürzten Baum stark beschädigt. In der Rhön wurden am Vormittag sogar 110 Stundenkilometer gemessen - so starke Böen im Mai gab es zuletzt im Jahr 1959.