Heftige Unwetter sind am Dienstag über weite Teile Thüringens gezogen. Neben zahlreichen Unfällen wurden am Abend in verschiedenen Orten Überschwemmungen gemeldet.

Ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale sagte, es habe auch mehrere Unfälle mit verletzten Personen gegeben. Betroffen seien die Autobahnen in Thüringen, aber auch Landstraßen.

Straßen gesperrt, Keller unter Wasser

Nach starken Regengüssen kam es vielerorts zu Überschwemmungen. So musste die B88 in Gehren bei Ilmenau wegen der Wassermassen gesperrt werden. Ebenfalls gesperrt wurde die Straße zwischen Unterwirbach und Bad Blankenburg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. In Suhl liefen einige Keller voll Wasser, die Feuerwehr rückte zu mehreren Einsätzen aus.

An vielen Orten stürzten Angaben der Einsatzkräfte zufolge Bäume um, Straßen mussten geräumt werden. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle Gera sagte am Abend, es gebe "Einsätze ohne Ende". Der Starkregen hielt vielerorts auch nach 21 Uhr an.

Gewitter über Thüringen