Wetter Wieder Gewitter und Starkregen in Thüringen erwartet

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch erneut vor schweren Gewittern in weiten Teilen Thüringens. Bis in die Nacht zum Donnerstag sei auch heftiger Starkregen möglich. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es Unwetter in Thüringen gegeben.