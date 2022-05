Wetter Erste Unwetter-Schäden in Thüringen - Meteorologen warnen vor Starkregen und Hagel am Freitag

In Thüringen sind am Donnerstagabend erste heftige Gewitter mit Sturm und Starkregen über das Land gezogen. Die Feuerwehren mussten vor allem wegen umgestürzter Bäume und heruntergefallener Dachziegel ausrücken. Am Freitag soll es erneut stürmisch werden: Der Wetterdienst warnt vor Gewitter, Starkregen und Hagel.