Besonders gefährdet sind demnach der Ilm-Kreis, Kreis Gotha, Kreis Hildburghausen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Kreis Schmalkalden-Meiningen, Kreis Sonneberg, der Saale-Orla-Kreis, die Stadt Suhl, der Wartburgkreis und Lagen über 600 Meter. Fenster und Türen sollten geschlossen gehalten, Gegenstände im Freien gesichert werden, rät der DWD. Anwohner solten besonders auf herabstürzende Äste oder Dachziegel achten. Die Unwetterwarnung gilt bis 21 Uhr.

In Erfurt und Sömmerda bleiben die Friedhöfe wegen des Sturmtiefs am Donnerstag geschlossen. Die Anordnung gilt demnach auch für die Friedhöfe in den Ortsteilen. Auch der Egapark in Erfurt bleibt am Donnerstag wegen der Unwetterwarnung den ganzen Tag zu.

Ebenfalls witterungsbedingt geschlossen bleiben am Donnerstag die Friedhöfe und der Waldzoo in Gera und der Baumkronenpfad bei Bad Langensalza. Beide wollen am Freitag wieder normal öffnen.

Vielerorts bleiben die Friedhöfe am Donnerstag geschlossen, so etwa in Gera. Bildrechte: dpa

Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten schließt bis einschließlich Freitag ihre Parkanlagen und warnt vor dem Betreten. Zur Stiftung gehören die Parkanlagen Schlosspark Altenstein in Bad Liebenstein, die Dornburger Schlösser und Gärten, der Herzogliche Park Gotha, der Fürstlich Greizer Park, der Schlosspark Molsdorf, der Schlosspark Heidecksburg in Rudolstadt, der Terrassengarten Schloss Wilhelmsburg Schmalkalden, der Schlossgarten Schwarzburg, der Schlosspark Sondershausen, der Garten am Kirms-Krackow-Haus in Weimar und der Schlosspark Wilhelmsthal bei Eisenach.