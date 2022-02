Es wird stürmisch in Thüringen. Nach zuletzt sonnigen Tagen ist für die restliche Woche wieder schlechtes Wetter angekündigt . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ab Donnerstag schwere Sturmböen, in den Höhenlagen sogar orkanartige Böen.

In allen Thüringer Regionen soll es am Donnerstag stürmisch werden. Auch für das Wochenende warnt der DWD vor Orkanböen. (Symbolbild)

In allen Thüringer Regionen soll es am Donnerstag stürmisch werden. Auch für das Wochenende warnt der DWD vor Orkanböen. (Symbolbild)

In allen Thüringer Regionen soll es am Donnerstag stürmisch werden. Auch für das Wochenende warnt der DWD vor Orkanböen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Bereits in der Nacht zu Mittwoch war es vor allem im Bergland stürmisch geworden. Die Meteorologen des DWD rechnen am Donnerstag Windgeschwindigkeiten bis zu 120 km/h. Dazu werde Regen, in den höheren Gebieten auch Schnee erwartet.