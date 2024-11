Am Morgen fielen oberhalb von 600 Metern ein bis fünf Zentimeter Neuschnee, in Staulagen bis sieben Zentimeter, teilte der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mit. Auf der Schmücke sind demnach ebenso wie auf dem Bleßberg etwa zwölf Zentimeter gefallen, in Neuhaus am Rennweg waren es den Angaben zufolge sechs Zentimeter. Selbst in Altenburg seien noch ein bis zwei Zentimeter gemessen worden.