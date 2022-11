Am Wochenende rechnen Meteorologen für Thüringen mit einem ersten Wintereinbruch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, kann es im Berg- und Tiefland zu ersten Schneefällen kommen. Am Freitag ist laut DWD mit Regenschauern zu rechnen, die das Tief "Regina" von Westen her heranführt und die auch länger anhalten können. Die Niederschläge fallen an einer Luftmassengrenze, die die einströmende kalte Luft im Nordosten von milder Luft im Südwesten trennt. Entlang dieser Grenze sollen die Regenschauer am Freitagabend im Norden und Osten Thüringens in Schnee übergehen.