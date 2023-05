Sonne und steigende Temperaturen sollen am langen Himmelfahrt-Wochenende das Wettergeschehen in Thüringen bestimmen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es am Freitag bei einem Wechsel von Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen demnach bei maximal 16 bis 18 Grad. Es bleibe trocken.

Am Wochenende wird in Thüringen ein Wechsel von Sonne und Wolken erwartet. Bildrechte: IMAGO / blickwinkel