In den vergangenen Tagen sind bei der Polizei in Thüringen mehrere Anzeigen wegen Betrügereien über den Messengerdienst Whatsapp eingegangen. So meldeten die Polizeiinspektionen in Erfurt, Weimar und Suhl zahlreiche Fälle, einige davon aus Sicht der Täter erfolgreich.