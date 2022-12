Trickbetrug über den Kurznachrichtendienst Whatsapp hat in Thüringen große Bedeutung gewonnen. Wie aus Zahlen des Landeskriminalamts hervorgeht, gab es allein in dieser Kategorie von Januar bis September in Thüringen 1.149 Fälle, in denen Trickbetrüger über Whatsapp Thüringer überredet haben, Geld zu überweisen.