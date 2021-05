Reicht also die Minderheitsregierung keinen Antrag ein, würde die Neuwahl im September platzen. Theoretisch könnten dann die vier Fraktionen weiter miteinander regieren oder es gäbe Mehrheiten mit FDP oder AfD. Das wäre parlamentarisch möglich, ist politisch aber nicht gewollt. Eine zweite Möglichkeit zur Neuwahl zu kommen: Ministerpräsident, Bodo Ramelow stellt die Vertrauensfrage. Er hat bereits angekündigt, diese dann an den kommenden Haushalt zu knüpfen. Ramelow müsste sie allerdings "absichtlich verlieren", damit es zu einer Neuwahl kommt. Noch ist also das Neuwahl-Drama in Thüringen nicht vorbei. Vielmehr werden wohl noch einige Kapitel hinzukommen.