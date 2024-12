Zum deutschlandweiten nationalen Wildnis-Ziel trägt Thüringen bisher nur mit großen Waldflächen bei. Das dokumentiert eine Bilanz-Studie, die die Initiative "Wildnis in Deutschland" am Montag in Berlin vorgelegt hat. Danach bringt Thüringen mit Flächen im Hainich, in der Hohen Schrecke, im Possen und im Thüringer Wald insgesamt ein gutes halbes Prozent seiner Landesfläche in die deutsche Wildnis-Bilanz ein.