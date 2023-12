Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Teilen von Thüringen ab Donnerstag zeitweise und teils starke Sturmböen. Am stärksten soll der Wind am Nachmittag und in der Nacht zu Freitag werden. Dabei soll es vor allem im Thüringer Wald kräftig sowie dauerhaft regnen, teils auch von Gewittern begleitet. Die Pegel mehrerer Flüsse in Thüringen sollen teils deutlich steigen.