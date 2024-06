Thüringens Kommunen sollen künftig an den Einnahmen aus Windkraftanlagen in ihrem Umfeld profitieren. Der Thüringer Landtag hat dazu das sogenannte Windenergie-Beteiligungs-Gesetz verabschiedet. Demnach sollen Städte und Gemeinden im Umkreis von 2,5 Kilometern eines Windrades 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde Strom bekommen. Kommunen können so mehrere zehntausend Euro pro Windrad und Jahr kassieren.