Und möglicherweise behält sich die CDU deshalb vor, in der neuen Legislaturperiode über den Gedanken der Bürgerbeteiligung "weiter zu diskutieren", wie Thomas Gottweiss sagt, um "vielleicht am Ende eine Regelung finden, die funktioniert, bürokratiearm ist und wo für den Bürger etwas dabei herauskommt." Dann, wenn, so die Hoffnung der CDU, ihre Partei in Regierungsverantwortung ist.