Im vergangenen Jahr sind in Thüringen sechs neue Windräder aufgebaut worden. 90 Genehmigungsverfahren laufen im Moment. Bis die Anlagen tatsächlich stehen, werden etwa zwei bis drei Jahre vergehen. In dieser Zeit hofft der Energieminister ebenfalls auf eine Anpassung der Bundesvorgaben. Denn 2,2 Prozent der Landesfläche sei kaum zu schaffen bei so viel Wald in Thüringen. Diese Gebiete generell zu öffnen für Windräder, will Tilo Kummer nicht. Nur im Einzelfall: "Im Koalitionsvertrag steht in der Hinsicht ganz klar drin, dass Windkraft im Wald nicht genutzt werden sollte, es sei denn, es gibt den drängenden kommunalen Wunsch."