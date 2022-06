So will der Bund den Windkraft-Ausbau beschleunigen - Für die einzelnen Länder sollen unterschiedliche Ziele gelten, wie viel Fläche für Windkraft bereitgestellt wird.



- Eine Länderöffnungsklausel soll reformiert werden. Diese erlaubt es bislang den Ländern, Mindestabstände zur Wohnbebauung von bis zu 1000 Metern festzulegen.



- Künftig sollen laut Gesetzentwurf die Mindestabstandsregelungen zwar weiter möglich sein. Sie sollen aber daran gekoppelt werden, ob die Flächenziele erreicht werden.



- Länder, die beim Ausbau hinterherhinken, müssen schauen, wie sie die Ziele erreichen wollen: ob Windräder etwa in Nutzwäldern oder Landschaftsgebieten gebaut werden - oder näher an Wohngebieten.



- Der Bund will die Länder außerdem verpflichten zu regeln, dass die Mindestabstände nicht für Flächen gelten, die für Windenergieanlagen ausgewiesen sind. Bestehende Abstandsregeln der Länder sollen bis Sommer 2023 entsprechend angepasst werden müssen.



- Geplant ist außerdem: Falls ein Land die Mindestabstandsregel nicht anpasst und Flächenziele nicht erreicht, sollen die Abstandsregelungen unanwendbar werden - und automatisch außer Kraft treten. Das soll auch dann geschehen, wenn ein Land bis 2024 nicht genug getan hat, um die Flächenziele zu erreichen.



- Auch wenn sich Abstandsregeln künftig nicht mehr auf Vorranggebiete erstrecken dürfen, gibt es andere gesetzliche Vorgaben, zum Beispiel im Bundes-Immissionsschutzgesetz, die verhindern, dass Windräder zu nah an Wohngebiet rücken. Dazu gibt es aber in der Regel keine fixen Abstandsvorgaben. Durch Urteile sei im Laufe der Jahre geprägt worden, dass Windräder nicht näher als die zweifache Anlagenhöhe an die Wohnbebauung heranrücken dürften, aktuell sind bedeutet dies regelmäßig einen Abstand von 500 Metern zu Wohnhäusern.



- Länder, die ihre Ziele übertreffen, sollen anderen Ländern ihre Windflächen übertragen können



(Das Gesetz ist bisher noch nicht verabschiedet).