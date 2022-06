Alternative Fläche zu spät angeboten

Als sich die Fronten zwischen der Gemeinde und dem Windprojektierer Eno energy über die Jahre immer weiter verhärteten, wandte sich die Gemeinde an die Thüringer Servicestelle Windenergie. Die bei der Thüringer Energie- und Greentec-Agentur angesiedelte Fachberatung unterstützt Kommunen, Bürger, Unternehmen und andere Einrichtungen, die - in welche Weise auch immer - mit dem Ausbau der Windenergie umgehen müssen. Die Servicestelle berät neutral und hilft, Konflikte zu entschärfen.

Grabfeld bot der Windfirma dann eine Alternativfläche auf dem Mittelberg bei Vachdorf an, für deren Nutzung es in der Gemeinde Unterstützung gab. Doch der Streit hatte schon zu lange gedauert. "Eno energy wollte am Ende nicht, weil man bereits sehr viel in die Planung am Schlotberg investiert hatte", sagt der Bürgermeister. Die Baugenehmigung für inzwischen drei Windräder stehe, so Seeber.

Parallel ist der Windpark-Betreiber Energiequelle jetzt in Grabfeld unterwegs. Etwa 1.000 Landeigentümer haben inzwischen Post aus Erfurt bekommen. Das Unternehmen interessiert sich für eine 400 Hektar große Fläche südlich der A71 zwischen den Ortsteilen Wolfmannshausen, Behrungen und Berkach. Bisher sei deren Nutzung nur eine Idee, sagt der Bürgermeister. Aber die Aktivitäten von Energiequelle würden Bewegung in die Debatte bringen.

Mittlerweile interessiert sich ein weiterer Windparkbetreiber für diese Fläche im Gemeindegebiet.

"Viele, die von Energiequelle angeschrieben wurden, rufen bei uns in der Gemeinde an oder beim Landwirtschaftsbetrieb, der die Fläche bewirtschaftet. Und sie fragen dann: Was sagt ihr denn dazu?", schildert Seeber.

Bei diesen Telefonaten komme er mit den Bürgern ins Gespräch und spüre, wie die Diskussion sich dreht. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine höre er immer wieder, dass man die Windkraft wohl doch brauche, damit der Strom nicht noch teurer wird. Und da sei es doch besser, wenn das Geld vor Ort bleibt und nicht zu den Ölfirmen fließt.

Flächen auch für Solarpark interessant

Auch an anderen Aktivitäten merken die Bürger von Grabfeld: Der Ausbau der Erneuerbaren macht an ihren Gemeindegrenzen nicht halt. Für den Mittelberg bei Vachdorf interessiere sich ein Investor, der Flächen für große Solarparks suche, erzählt Seeber von seinen Gesprächen. Da gehe es um Dimensionen von 300 Hektar und mehr.

Plötzlich konkurrieren unterschiedliche Interessenten um Flächen in Grabfeld und in der Gemeinde muss man sich für neue Entscheidungen wappnen: Windräder oder Paneele? Welche Art von Veränderung der heimatlichen Landschaft will man akzeptieren? Und um welchen Preis? Bei all den Flächen, die inzwischen im Gespräch seien, gehe es auch um richtig gute Böden. Da sei vor dem Hintergrund der Situation in der Ukraine und der wachsenden Knappheit von Getreide sehr genau abzuwägen.

Mindestens 1.500 Meter Abstand zu Wohnhäusern sollen Windräder haben - findet Grabfelds Bürgermeister Christian Seeber.

Der Gemeinderat von Grabfeld hat am 26. April eine Arbeitsgruppe Energie gegründet. Christian Seeber und seine Stellvertreter, weitere Gemeinderäte, Ortsteilbürgermeister und Vertreter der drei größten Landwirtschaftsbetriebe in der Gemarkung Grabfeld diskutieren und erarbeiten hier, wie sie den Ausbau der Erneuerbaren rund um ihre 13 Ortsteile nicht mehr verhindern, sondern aktiv steuern wollen.

Die ersten Grundsätze sind bereits niedergeschrieben: Die Belastung für alle, die in Grabfeld wohnen, soll so gering wie möglich ausfallen. Der Bürgermeister findet, dass bei Windrädern, die 250 Meter hoch sind, ein Abstand zu Wohnhäusern von anderthalb Kilometern angemessen ist. Und die Akzeptanz stärkt. Die derzeit im Erfurter Parteiengezänk diskutierten 1.000 Meter findet Seeber zu knapp bemessen.

Es geht nicht nur um Wind. Es gibt auch sehr viel Bewegung im Bereich der Freiflächen-Photovoltaik. Und hier entsteht eine Flächenkonkurrenz. Mit 120 Quadratkilometern hat Grabfeld sehr viel Fläche, überall melden sich jetzt Projektierer. Deshalb muss die Gemeinde hier Struktur reinbringen und sachliche, objektive Kriterien erarbeiten. Christian Seeber (CDU) hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Grabfeld

Bei weiteren Grundsätzen und Kriterien, die Grabfeld diskutiert, wird schnell klar: Die Servicestelle Wind der ThEGA hat ihre Arbeit hier gemacht. Zwischen den Eigentümern und Nutzern der anvisierten Flächen und der Gemeinde soll sich eng abgestimmt werden. Bürgermeister Seeber pocht darauf, dass mit den interessierten Betreibern von Anlagen Möglichkeiten gefunden werden, wie die Bürger sich finanziell beteiligen können. An den Investitionen und den Gewinnen. Genauso wie er und seine Gemeinderäte erwarten, dass Grabfeld eine finanzielle Entschädigung bekommt.