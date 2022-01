Erneuerbare Energie Mehr Windkraftanlagen: Landesentwicklungsplan stößt auf Kritik

Die Thüringer Landesregierung will ein Prozent der Landesfläche für Windräder reservieren und hat dafür einen Landesentwicklungsplan vorgelegt. Der Plan stößt in den Kommunen, vor allem aber in Ostthüringen, auf Kritik. Die Region sei keine Prärie, so Martina Schweinsburg, Präsidentin der regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen.