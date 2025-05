Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Erneuerbare Energien Akzeptanz von Windrädern verbessern: Neue ThEGA-Seite informiert Kommunen über ihren Anteil

26. Mai 2025, 17:44 Uhr

Die Thüringer Landesenergieagentur, ThEGA, informiert mit einer neuen Webseite über die Regeln, nach denen Städte und Gemeinden an den Einnahmen aus Windenergie beteiligt werden. In Thüringen ist es Pflicht für die Betreiber neu gebauter Windräder, den betroffenen Gemeinden einen Anteil an den Einnahmen aus dem Stromverkauf zu zahlen.