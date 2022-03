Die Thüringer Landesregierung schließt den Bau von Windrädern im Wald nicht mehr aus. Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) sagte nach einer Kabinettssitzung am Dienstag, in Thüringen sei auf vielen Flächen per Gesetz der Bau neuer Windkraftanlagen nicht möglich.

Um die Ausbauziele der Bundesregierung zu erreichen, müsse geprüft werden, ob Windräder in Einzelfällen auch in Wäldern und Naturschutzgebieten genehmigt werden könnten. Außerdem will Karawanskij den Gemeinden künftig mehr Befugnisse beim Bau von Windanlagen geben. Sie sollen künftig die Möglichkeit bekommen, eigene Gebiete für Windenergieanlagen ausweisen zu können.

Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij: Gemeinden sollen Flächen selbst ausweisen können. Bildrechte: dpa

Siegesmund: Energiesicherheit ist Sicherheitspolitik

Umwelt- und Energieministerin Anja Siegesmund (Grüne) sagte, künftig solle die Dauer von Genehmigungsverfahren für Windräder deutlich verkürzt werden. So solle die Leitungsebene des Landesverwaltungsamtes direkt für die Planung und Genehmigung neuer Anlagen zuständig sein. Mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine sprach Siegesmund auch von Energiesicherheit als Teil der Sicherheitspolitik.

Für den möglichen Bau von Windrädern im Wald verwies die Ministerin der Grünen auf geschädigte Waldflächen. Die Flächen könnten für den Ausbau der erneuerbaren Energien genutzt werden. Siegesmund zufolge ist noch abzuwarten, welche gesetzlichen Vorgaben der Bund dazu macht. Nach den Plänen der Bundesregierung sollen deutschlandweit zwei Prozent der Landesfläche für die Windenergie reserviert werden. Thüringens Umwelt- und Energieministerin Anja Siegesmund: "Energiepolitik ist Sicherheitspolitik". Bildrechte: dpa

Verbot von Windkraftanlagen im Waldgesetz

Auf Drängen der Oppositionsfraktionen CDU und FDP war ein Verbot von Windkraftanlagen im Wald Ende 2020 wieder in das Thüringer Waldgesetz aufgenommen worden. Eine Änderung des Waldgesetzes in Thüringen ist laut den Ministerinnen jedoch zunächst nicht geplant. "Wir werden zunächst abwarten, was der Bund macht", sagte Karawanskij.

Über Windräder wird seit Jahren in Thüringen gestritten. Die Union fordert in einem Gesetzentwurf mindestens 1.000 Meter Abstand zwischen Windrädern und Wohnhäusern. Bisher ist in Thüringen gesetzlich geregelt, dass ein Prozent der Landesfläche für Windräder genutzt werden können. Tatsächlich sind es laut Siegesmund derzeit aber erst 0,3 Prozent. In Thüringen produzieren 844 Windräder maximal 1.694 Megawatt Strom.