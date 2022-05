Der neue Staatssekretär im Thüringer Umweltministerium, Burkhard Vogel, kann sich Windräder auch in Naturparks vorstellen. Vogel sagte MDR THÜRINGEN, Windräder dort oder in Wäldern pauschal abzulehnen, sei auf Dauer nicht hilfreich. Auch Industriegebiete müssten als Standorte für Windenergie in den Blick genommen werden. Darüber hinaus forderte er, die Abstände von Windrädern zu Straßen oder Häusern anzupassen. Was dies genau bedeutet, wollte er auf Nachfrage nicht näher erklären.