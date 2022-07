Mit dem Entschluss ändert sich zunächst wenig in Thüringen. In den Regionalplänen der Planungsgemeinschaften, bestehend aus Landkreisen und Städten in einer Region, gilt nach Angaben des Thüringer Infrastrukturministeriums schon jetzt überall ein Mindestabstand von 1.000 Metern oder ist in Planung. In Mittelthüringen sind es sogar 1.250 Meter. Im Winderlass des Landes ist ein 1.000-Meter-Abstand für große Anlagen schon seit Jahren vorgeschlagen. Der CDU zufolge ist nun aber neu, dass die 1.000 Meter auch gesetzlich festgeschrieben sind.