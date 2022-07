Einigung im Streit um Windräder in Thüringen. Die rot-rot-grüne Regierungskoalition und die CDU haben sich über die künftige Windkraftnutzung in Thüringen verständigt. Das teilten die Landtagsfraktionen von Linken und CDU nach einer Sitzung der Windkraft-Fachpolitiker am Freitag mit.