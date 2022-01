Für einen schnelleren Ausbau brauche es mehr Akzeptanz in den Kommunen und bei den Bürgerinnen und Bürgern. Dafür müssten neue Windräder für mehr direkte Wertschöpfung in den Regionen sorgen. Rothe fordert erneut, Bürger und Kommunen in Thüringen öfter und stärker am Betrieb von Windenergieanlagen zu beteiligen.