Die Ostthüringer Landwirtin wünscht sich deshalb wie ihre anderen Thüringer Kollegen mehr Niederschläge - auch in Form von Schnee. Das sei besser als ein kurzer Regenschauer. Wenn der Schnee langsam wegtaut, bleibt mehr Zeit, damit das Wasser in den Boden einsickern kann.

Aber nicht nur bei den Pflanzen wirkt sich das warme Januarwetter aus. Auch in der Tierwelt ist schon einiges los. So ist die Amsel laut Sauer etwa schon im Frühlingsmodus. Ihr Gesang können die Thüringer morgens vorm Schlafzimmerfenster gut hören. Auch Meisen und Kolkraben kommen so langsam in Stimmung. Sie stecken durch ihre Rufe ihre Reviere ab und fangen auch schon mit dem Nestbau an.