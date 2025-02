Weiße Matten auf der Ski-Schanze

Aber es gibt weitere Alternativen. In Steinbach-Hallenberg zum Beispiel. Dort gibt es eine Schanze, auf der bereits ein neuartiger Schneeteppich verlegt ist. Dort kann man also trainieren, wenn Schnee liegt - und auch, wenn kein Schnee liegt.

Viele Schanzen in Thüringen können zwar mittlerweile auch ohne Schnee genutzt werden, aber auf den herkömmlichen Matten müssen im Winter sogenannte Schneehaltesysteme angebracht werden, damit der Schnee nicht abrutscht. Sind die schweren Netze einmal auf der Schanze montiert, dann kann sie nicht mehr genutzt werden, wenn kein Schnee liegt.

Der neuartige Belag in Steinbach-Hallenberg ist so konzipiert, dass der Schnee auch ohne die Netze auf der Schanze hält. "Das war ein klarer Vorteil in diesem Winter", sagt der Vereinsvorsitzende des SC Steinbach-Hallenberg, André Höpfner.

Alpine Saison nur mit Kunstschnee

Auch beim Alpinen Skisport geht fast nichts mehr ohne Kunstschnee. In Thüringen und auch im Harz. Trotz Schneemangels ist im größten Skigebiet im Harz am Wurmberg auch in dieser Saison Wintersport möglich. Der Wintersport stehe und falle mit den Temperaturen, sagte der Vorsitzende des Wintersportvereins Braunlage in Niedersachsen, Jens Koch.

So seien beispielsweise am vergangenen Wochenende alle Skipisten am Wurmberg dank künstlichen Schnees und kühler Temperaturen geöffnet gewesen. Anders sehe es bei der Schanze aus. Da setze man auf Matten.

Es ist ganz wichtig, dass wir irgendwie das Training für die Kinder absichern. Das ist die Zukunft. Nicht nur hier für uns im Verein, sondern auch in Thüringen. Deswegen nehmen wir so manche Hürde in Kauf Niklas Fuchs, Sprecher WSV Brotterode

Eine künstliche Beschneeiung sei sehr zeitaufwendig und mit dem Risiko verbunden, das bis zum Skisprung-Start schon wieder zu warme Temperaturen herrschten. Optimal seien zum Beschneien Minus sechs Grad und eine geringe Luftfeuchtigkeit.