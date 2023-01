Trotzdem könnte am Wochenende in Thüringen wieder Ski gefahren werden. Seit Dienstagmorgen laufen in der Skiarena Silbersattel in Steinach die Schneekanonen, seit Dienstagnachmittag werden die Pisten im Snowpark Oberhof, in der Skiarea Heubach und in der Winterwelt Schmiedefeld beschneit.