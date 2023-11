Schnee, Kälte und Glätte - der Winter kommt nach Thüringen

Der Winter hat in weiten Teilen Thüringens Einzug gehalten. Im Thüringer Wald lagen am Sonntag bis zu zwölf Zentimeter Schnee. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag weiter berichtete, bleibt es auch in den nächsten Tagen in den Kammlagen oberhalb von 600 Metern winterlich und frostig kalt.