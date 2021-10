Rund 200 aktive Sportler zählt die Initiative Special Olympics momentan in Thüringen. Meist kommen sie über die Behindertenwerkstätten in Kontakt mit dem Sport. In den Thüringer Vereinen sind Athleten mit geistiger oder mehrfacher Behinderung oft wenig integriert. Das soll sich durch eine Kooperation mit dem Thüringer Skiverband ein Stück weit ändern.