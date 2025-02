Der Winter in Thüringen ist von frühlingshaften Momenten bis hin zu knackigem Frost geprägt gewesen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hat es einen regelrechten Schlagabtausch zwischen milder und kalter Witterung gegeben. Insgesamt war es in diesem Winter jedoch zu warm und zu trocken, wie aus der vorläufigen Bilanz hervorgeht.

Die Durchschnittstemperatur lag bei 1,5 Grad und damit deutlich über dem Schnitt der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 von Minus 0,6 Grad in Thüringen. Am kältesten war es in der zweiten Februarhälfte, als die Temperaturen nachts auf bis minus 15,2 Grad in Bischofferode im Eichsfeld sanken. Kalt war es auch in Hohenstein im Kreis Nordhausen mit minus 14,2 Grad und in Tanna-Zollgrün im Saale-Orla-Kreis mit minus 13,8 Grad.