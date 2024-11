In den Hochlagen des Thüringer Waldes liegen aktuell bis zu 22 Zentimeter Schnee. Rund um Oberhof und Masserberg sind erste Langlaufloipen gespurt. Dem Regionalverbund zufolge wurden neun Kilometer Strecke präpariert. Auch die Snow-Tube-Anlage "Alte Golfwiese" in Oberhof habe an diesem Wochenende geöffnet. Zudem seien in Oberhof, Spechtsbrunn und Zella-Mehlis Winter-Wanderwege vorbereitet.