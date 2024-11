In den Hochlagen des Thüringer Waldes liegen aktuell bis zu 22 Zentimeter Schnee . Rund um Oberhof und Masserberg sind erste Langlaufloipen gespurt. Dem Regionalverbund zufolge wurden neun Kilometer Strecke präpariert.

Auch die Snow-Tube-Anlage "Alte Golfwiese" in Oberhof habe an diesem Wochenende geöffnet. Zudem seien in Oberhof, Spechtsbrunn und Zella-Mehlis Winter-Wanderwege vorbereitet.