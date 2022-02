Pünktlich zum Ferienauftakt bietet der Thüringer Wald an diesem Wochenende optimale Wintersportbedingungen. Skifahrer können erstmals auf dem alten Grenzweg zum Gipfel des Bleßberges bei Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) fahren. Wie ein Sprecher des Wanderheimes Bleßberg sagte, ist vom unteren Parkplatz an der B281 gespurt. Im Wanderheim gilt die 3G-Regel.

Laut Regionalverband Thüringer Wald am Samstag sind am Wochenende auch in Masserberg alle Angebote nutzbar. In Zella-Mehlis seien die Pisten und Loipen frisch präpariert. Das Gleiche gelte für Suhl, Gehlberg, Schmiedefeld, Frauenwald, Neustadt und Oberhof. Dort liegen aktuell 67 cm Schnee.

Wegen des zu erwartenden Ansturms rät der Regionalverband heute vielleicht nicht die Parkplätze am Grenzadler oder am Rondell anzusteuern, sondern vielleicht lieber auf die kleineren Parkplätze wie z. B. in Vesser oder in Frauenwald am Sportplatz auszuweichen.