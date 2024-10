In Schmiedefeld am Rennsteig war die Winterwelt vor allem bei Familien beliebt. Die Anlage mit Schlepplift und nicht zu steilem Hang ist auch für Anfänger gut geeignet. Der mittlerweile insolvente Betreiber hatte auch fürs Sommergeschäft große Pläne. Daraus wird nun erst mal nichts. In der Verantwortung ist die Stadt Suhl.

Schmiedefeld ist Ortsteil. Aber auch Suhl hat kurz vor der Wintersaison große Probleme, einen neuen Betreiber zu finden. Ein Sprecher der Stadtverwaltung teilt auf Anfrage mit, dass die Stadt noch an einer Lösung arbeitet. Momentan würden verschiedene Optionen geprüft. Im schlimmsten Fall steht der Lift aber den ganzen Winter still.

Bildrechte: Axel Müller/Thüringen Alpin

Fällt die Wintersaison bei einem oder mehreren Liften aus, dann würden sich die ohnehin wenigen Möglichkeiten für Alpinski in Thüringen weiter einschränken. Der Zulauf für andere Lifte wäre an perfekten Wintertagen noch mal größer. Die Folge wären wohl längere Wartezeiten. In Oberhof und Heubach bei Masserberg gibt es weitere Skigebiete, die auch mit Schneekanonen ausgestattet sind.

Die Pisten sind damit unabhängiger vom natürlichen Schnee. Am Fallbachhang in Oberhof läuft derzeit noch die Bikesaison. Bis 3. November können hier Mountainbiker den Lift und die verschiedenen Strecken nutzen. Danach beginnen nahtlos die Vorbereitungen auf die Wintersaison. Nach Angaben der Betreiber sollen die Schneekanonen laufen, sobald es die Temperaturen zulassen und die Wetterlage stabil ist. Anfang Dezember soll die Skisaison beginnen.

Auch in der Skiarea Heubach bei Masserberg laufen die Vorbereitungen auf den Winter. Geschäftsführer Denis Wagner sagt: "Wir sind startklar." Sobald die Temperaturen stimmen, sollen auch hier die Schneekanonen laufen. Die Saison in Heubach soll voraussichtlich am zweiten Dezember-Wochenende beginnen.

Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Ohne künstlichen Schnee aus den Schneekanonen ist zumindest ein früher Saisonstart ein Glücksspiel. Das Hoffen auf Naturschnee verbindet alle Skiliftbetreiber in Thüringen, die nicht auf Schneekanonen bauen können oder wollen. Die Stadt Brotterode-Trusetal im Kreis Schmalkalden-Meiningen hat zumindest die Vorbereitungen getroffen, dass es losgehen kann, wenn ausreichend Schnee kommt.

Bürgermeister Kay Goßmann (CDU) sagte, die Skilifte am Seimberg in Brotterode und am Judenkopf im Ortsteil Laudenbach können im Winter laufen. Der Betrieb wird wieder über die Stadt realisiert. Voraussetzung ist allerdings ausreichend Naturschnee, so Goßmann.

Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

In der Erlebniswelt Ernstthal im Landkreis Sonneberg läuft derzeit noch das Sommergeschäft. Laut Inhaberin Heike Nöll wird es allerdings finanziell immer schwieriger. Der Sommer sei sehr schlecht gelaufen. Durch einen kurzzeitigen Liftausfall, Baustellen in der Umgebung und schlechtes Wetter mussten laut Nöll über 30 Veranstaltungen abgesagt werden. Die finanzielle Grundlage für den Winter ist damit fast nicht vorhanden, so Nöll. Dennoch ist ein Betrieb im Winter geplant. Voraussetzung ist aber auch hier ausreichend Schnee.

Gleiches Schicksal teilt der Skilift am Großen Inselsberg. Laut Gemeinde Bad Tabarz liegt der Fokus in der Stadt aber mittlerweile mehr auf dem Wandertourismus. Die Stadt hat den Betrieb des Skilifts an den örtlichen Sportverein abgegeben.