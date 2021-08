Die CDU-Landtagsfraktion kündigte an, einen eigenen Gesetzentwurf für einen Normenkontrollrat in den Landtag einzubringen. Damit könne die Wirtschaft entfesselt werden, ohne den Haushalt zu belasten. Ziel sei, den Rat noch vor 2022 zu konstituieren. Laut CDU ist es ein Armutszeugnis der rot-rot-grünen Landesregierung, dass es der Gesetzentwurf von Minister Hoff nicht bis in den Landtag geschafft hat.