Konkret bewerten branchenübergreifend 77 Prozent der Firmen, die im Frühjahr 2022 an den Konjunkturumfragen der drei Kammern teilnahmen, ihre aktuelle Geschäftslage eher positiv. Lediglich 14 Prozent erwarteten in den nächsten Monaten eine Verbesserung der Situation. 43 Prozent rechneten mit einer ungünstigeren Entwicklung.

Die allgemeine Unsicherheit spiegelt sich ebenso bei künftigen Investitionen wider. So will nur knapp jeder fünfte Firmenchef sein Budget erweitern - 46 Prozent planen weniger oder kein Geld in die Hand zu nehmen. Auch der Mangel an Fachkräften belastet die Thüringer Unternehmen. Drei Viertel aller Unternehmen wollen an ihrer Stammbelgschaft festhalten - 13 Prozent ihr Personal sogar aufstocken. Nur etwa jeder zehnte Firmenchef will Angestellte entlassen.