Teile Thüringens entwickeln sich wirtschaftlich deutlich schlechter als im bundesweiten Vergleich. Das geht aus dem sogenannten Regional-Ranking des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Laut der Studie gehören die Landkreise Sonneberg, Saale-Orla und Ilm-Kreis zu den zehn Regionen in Deutschland mit der schwächsten wirtschaftlichen Dynamik. Eine gute Entwicklung in den letzten zwei Jahren verzeichnet demnach lediglich die Städtekette Erfurt-Weimar-Jena.

In der neuesten Auswertung untersuchte das Institut, wie sich die Regionen in Deutschland seit Ausbruch der Corona-Pandemie entwickelt haben. Untersucht wird zum einen die Dynamik, also wie sich die Regionen entwickeln. Zum anderen wird der Status quo, also die gesamte gegenwärtige Wirtschaftskraft erfasst.