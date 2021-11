Wohnmobil statt Winterhütte Ist Camping eine Alternative für den Winterurlaub in Thüringen?

Viele Menschen haben sich während der Pandemie ein Wohnmobil angeschafft und nutzen es auch für den Winterurlaub in Thüringen - aber nur in Regionen mit Winteraktivitäten. "In den Adventswochenenden sind wir fast komplett ausgebucht", sagte eine Sprecherin des Wohnmobilstellplatzes "Tor zur Stadt Erfurt" im Rahmen einer Umfrage. Das liege insbesondere an dem Erfurter Weihnachtsmarkt, der zu einen der größten in Ostdeutschland zählt und dieses Jahr unter 2G-Regelungen wieder stattfinden soll.

So ruhig wird es in Erfurt an den Adventswochenenden nicht zugehen auf dem Wohnmobilstellplatz. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck