In den drei Regionen mit positiver Bevölkerungsprognose - Erfurt, Weimar und Jena - lag der Leerstand lediglich bei vier Prozent. Auch dort gibt es Wohnungen, die trotz hoher Nachfrage leer stehen. Doch handelt es sich dabei meist um Wohnungen in Plattenbaugebieten. In anderen Regionen Thüringens ist die Nachfrage dagegen deutlich geringer. Der Leerstand lag dort bei elf Prozent. Einige dieser leeren Wohnungen werden in Zukunft zurückgebaut oder abgerissen.