Thüringen will Abschüsse von besonders aggressiven Wölfen erleichtern. Das Land werde am Freitag in Berlin gemeinsam mit Brandenburg eine entsprechende Initiative im Bundesrat starten, kündigte Umweltminister Tilo Kummer (BSW) am Dienstag an.

Demnach soll die Bundesrepublik eine EU-Richtlinie umsetzen, in der die Schutzbedürftigkeit des Wolfs herabgesetzt wurde. Laufe die Entwicklung so weiter, seien zunehmende Probleme mit Tierhaltern und Anwohnern zu befürchten. "Deshalb ist es notwendig, jetzt zu reagieren", so Kummer.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Reichel

Bevölkerung soll Fotos von gesichteten Tieren weiterleiten

Zugleich will das Land das sogenannte Wolfsmanagement verbessern. Fachleute, die die Risse begutachteten, seien oft nicht schnell genug vor Ort, sagte er. Kummer rief die Bevölkerung auf, Fotos von gesichteten Wölfen an staatliche Stellen weiterzuleiten. So könnten Bestand und Schutzbedürftigkeit des Wolfes exakter ermittelt werden.