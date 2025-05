In einer Sondersitzung beschäftigt sich die Thüringer Landesregierung damit, wie in den kommenden Jahren ein Haushaltsloch von einer Milliarde Euro gestopft werden kann.

Das Kabinett will am Freitag die Eckwerte für den geplanten Doppelhaushalt für 2026 und 2027 beschließen, wie Finanzministerin Katja Wolf (BSW) am Rand der Landtagssitzung in Erfurt sagte.