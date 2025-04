AfD und Linke legten Alternativanträge vor. Die AfD forderte, die schon jetzt bestehenden rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und den Wolf in das Landesjagdrecht aufzunehmen. Kerstin Düben-Schaumann von der AfD sagte, es sei ein Märchen, dass Wölfe Menschen meiden würden. "Wenn der Mensch sich nicht verteidigt, wird der Wolf übergriffig", so Düben-Schaumann. Ähnlich äußerte sich ihre Fraktionskollegin Nadine Hoffmann. In Thüringen werde ein günstiger Wolfsbestand geleugnet. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es einen Angriff auf einen Menschen gibt", so Hoffmann.