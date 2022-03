Der Thüringer Bauernverband fordert, die Wolfsbestände im Freistaat zu regulieren. Präsident Klaus Wagner sagte MDR AKTUELL, derzeit fühlten sich die Weidetierhalter allein gelassen. In Thüringen gebe es nicht einmal einen eigenen Riss-Gutachter, um Schäden durch die Raubtiere zu bewerten.

Die Grünen lehnten den Vorstoß umgehend ab. Wölfe sind zudem streng geschützt und dürfen nur in Ausnahmen geschossen werden. Die Naturschutz-Expertin der Grünen-Landtagsfraktion, Laura Wahl, sagte, in Thüringen gebe es so wenig Wölfe, dass ihr Überleben gar nicht gesichert sei.