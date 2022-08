In Südwestthüringen sind zwei weitere Wolfsrisse bestätigt worden. So wurde laut Umweltministerium in Dermbach im Wartburgkreis ein Damwildgehege von einem Wolf angegriffen. Und auch die Angriffe auf Schafe in Schwallungen Landkreis Schmalkalden-Meiningen gehen den Angaben nach auf Wölfe zurück.