Laut der Thüringer Flüchtlingsbeauftragten ändert die Pandemie aber nichts daran, wie es in den Herkunftsländern aussieht. So stammten weiterhin besonders viele Menschen aus kriegsgebeutelten Ländern wie Syrien, Afghanistan oder dem Irak. In den letzten Monaten waren die Zahlen deutlich gestiegen, weil zahlreiche Flüchtlinge über Belarus und Polen in die EU gelangten.